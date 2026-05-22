Защитники отправили около 900 окупантов "в Кобзон": потери врага на 22 мая

Несмотря на значительные потери на фронте и проблемы после ударов по важным предприятиям в глубине России, враг продолжает вести кровопролитную войну против Украины. В то же время украинские защитники ежедневно наносят оккупантам сокрушительные потери – только за последние сутки было ликвидировано 880 российских военных.

Тогда как с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли около 1 353 860 солдат. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери врага на 22 мая?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 353 860 (+880);

танков – 11 944 (+1);

боевых бронированных машин – 24 594 (+3);

артиллерийских систем – 42 511 (+57);

РСЗО – 1 798 (+1);

средств ПВО – 1 390 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня –304 659 (+1 872);

наземных робототехнических комплексов – 1 440 (+4);

крылатых ракет – 4 632 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 98 205 (+135);

специальной техники – 4 207 (+0).



Потери врага на 22 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Важно! Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала отмечал, что украинские силы наращивают эффективность дроновых ударов по оккупированным территориям. По его словам, этому способствует возможность телевизионной связи между оператором и беспилотником, что позволяет точнее поражать системы ПВО и логистические объекты врага.

Каких показателей потерь оккупантов планируют достичь в Минобороны Украины?

Заметим, 21 мая во время общения с журналистами Михаил Федоров сообщил, что только в апреле оккупационная армия потеряла 35 203 военных погибшими или тяжело ранеными. Тогда как в марте и декабре этот показатель составлял – 35 351 и 34 544 соответственно.

Федоров также обнародовал данные о потерях российских войск в расчете на каждый квадратный километр продвижения. Так, в октябре 2025 года этот показатель составлял 67 оккупантов, в январе вырос до 165, в феврале – до 244, в марте достиг 254, однако в апреле несколько снизился до 179.

В Минобороны отметили, что все показатели и данные верифицированы через систему "еБалы" и подтверждены боевыми подразделениями.

В то же время для министерства сейчас есть ключевая стратегическая цель – достичь уровня около 200 ликвидированных россиян за каждый квадратный километр продвижения.

Тогда как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2026 года защитники ликвидировали около 141 тысячи военных убитыми и ранеными, из них 83 тысячи – безвозвратные потери.

Какие потери несет враг на фронте и в тылу?

21 мая Владимир Зеленский сообщил о поражении бойцами Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины штаба российской ФСБ и зенитного комплекса "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Херсонской области.

Украинская сторона предполагает, что в результате атаки было ликвидировано или тяжело ранены более сотни оккупантов, однако точное количество пока не указывается.

Днем ранее беспилотники СБС совместно с СБУ нанесли эффективный удар по центру подготовки российских спецназовцев на оккупированной территории Донецкой области. Тогда были ликвидированы 65 курсантов и начальник.

17 мая стало известно, что Силы обороны атаковали Бердянский порт. В результате атаки был поврежден пришвартованный сухогруз, а логистика оккупантов остановилась.

Кроме того, дроны поразили вражеские объекты возле поселка Безымянное.