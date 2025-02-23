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24 Канал Новости Украины Минус 1180 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 23 февраля
23 февраля, 07:28
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Минус 1180 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 23 февраля

Ирина Марцияш

Враг продолжает нести потери на фронте в личном составе. Так, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 оккупантов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 867180 (+1180) человек,
  • танков – 10168 (+7);
  • боевых бронированных машин – 21151 (+12);
  • артиллерийских систем – 23582 (+54);
  • РСЗО – 1296 (+1);
  • средств ПВО – 1081 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 26428 (+117);
  • крылатых ракет – 3064 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38334 (+91);
  • специальной техники – 3757 (+3).


Потери врага на 23 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ