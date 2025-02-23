Минус 1180 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 23 февраля

Враг продолжает нести потери на фронте в личном составе. Так, за минувшие сутки потери российской армии составили 1180 оккупантов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также "Потери за несколько часов": морпехи отбили вражеский штурм возле села Улаклы Актуальная статистика потерь С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают: личного состава – около 867180 (+1180) человек,

танков – 10168 (+7);

боевых бронированных машин – 21151 (+12);

артиллерийских систем – 23582 (+54);

РСЗО – 1296 (+1);

средств ПВО – 1081 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 26428 (+117);

крылатых ракет – 3064 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 38334 (+91);

специальной техники – 3757 (+3).

Потери врага на 23 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ