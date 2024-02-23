ВСУ ликвидировали 1000 оккупантов и 170 единиц техники: колоссальные потери врага на 23 февраля

Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, нанося им немалые потери. Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 1000 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 408 240 личного состава. Кроме того, ВСУ превратили в металлолом тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальная статистика потерь врага

За почти 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – около 408 240 (+1000) человек,

танков – 6 526 (+3),

боевых бронированных машин – 12 410 (+37),

артиллерийских систем – 9 916 (+49),

РСЗО – 999 (+2),

средства ПВО – 682 (+2),

самолетов – 339 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 628 (+32),

крылатые ракеты – 1 903 (+0),

корабли /катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 960 (+36),

специальная техника – 1 575 (+9).



Потери врага по состоянию на 23 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, течение минувших суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника. Подразделения ракетных войск также поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Под ударом ВСУ оказались и 1 логистический хаб врага, а также наземная станция управления БПЛА.

Украинские защитники потопили 13 российских кораблей

СтратКом ВСУ опубликовал карту, на которой обозначил приблизительные места уничтожения российских кораблей. На карте видно, что уничтожено 13 российских кораблей, еще 22 – "ранены". Одним из последних уничтоженных российских судов является большой десантный корабль "Цезарь Куников", который отправили на дно Черного моря 14 февраля 2024 года.

Черное море превратилось в кладбище для российского флота,

– говорится в заметке.

В частности, на карте обозначены уничтоженные большие десантные корабли, крейсер "Москва", десантные и патрульные катера и другие суда российского флота. К слову, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже вывели из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота России.