Почти 1500 оккупантов и тысячи единиц вооружения: потери России по состоянию на 23 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 434 690 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 23 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 434 690 (+1 460) человек;
- танков – 12 191 (+28);
- боевых бронированных машин – 24 994 (+12);
- артиллерийских систем – 46 570 (+78);
- РСЗО – 1 961 (+3);
- средств ПВО – 1 515 (+2);
- самолетов – 438 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 423 588 (+1 688);
- наземных робототехнических комплексов – 1 994 (+13);
- кораблей/катеров – 34 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 124 243 (+541);
- специальной техники – 4 453 (+3);
- крылатых ракет – 4 936 (+3).
Потери России в войне по состоянию на 23 июля / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, что продолжается операция "МоЛоЧКа", а ее результаты уже ощутимы не только для отдельных кораблей, но и для всей логистики врага на море. СБС за двое суток, 21–22 июля, поразили еще 13 российских судов в Черном и Азовском морях.
Также ССО заинтриговали операцией "Кондуктор". По замыслу, в ходе ее проведения планируется провести атаку на важные транспортные узлы противника. Речь идет о 13 железнодорожных мостах, которые, вероятно, обеспечивают передвижение оккупационных подразделений и снабжение для них.