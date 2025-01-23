23 января 2025, 07:25
Уничтожено 1 340 оккупантов и 223 единицы техники: потери врага на 23 января
Россия продолжает терять ежедневно терять тысячи своих солдат в попытках захватить все больше украинских территорий. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 340 оккупантов.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 223 единицы техники и вооружения россиян.
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Какие потери в России по состоянию на 23 января
С 24 февраля 2022 года по 23 января 2025 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 825 320 (+1 340) человек,
- танков – 9 850 (+6),
- боевых бронированных машин – 20 497 (+12),
- артиллерийских систем – 22 256(+62),
- РСЗО – 1 262 (+0),
- средств ПВО – 1 050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 111 (+72),
- крылатых ракет – 3 051 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 905 (+68),
- специальной техники – 3 714 (+3).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ