Уничтожено 1 340 оккупантов и 223 единицы техники: потери врага на 23 января

Россия продолжает терять ежедневно терять тысячи своих солдат в попытках захватить все больше украинских территорий. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 340 оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 223 единицы техники и вооружения россиян. Смотрите также Ожесточенный бой с северными корейцами: в ССО показали, как сдерживали вражеское наступление Какие потери в России по состоянию на 23 января С 24 февраля 2022 года по 23 января 2025 года российская армия потеряла: личного состава – около 825 320 (+1 340) человек,

танков – 9 850 (+6),

боевых бронированных машин – 20 497 (+12),

артиллерийских систем – 22 256(+62),

РСЗО – 1 262 (+0),

средств ПВО – 1 050 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 111 (+72),

крылатых ракет – 3 051 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 34 905 (+68),

специальной техники – 3 714 (+3). Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ