"Минус" 1 460 оккупантов и почти 300 единиц техники: колоссальные потери врага на 23 октября
23 октября 2024, 07:43Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают нести колоссальные потери на войне в Украине. Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 460 оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. По состоянию на 23 октября 2024 года вражеская армия потеряла уже 683 040 личного состава.
Смотрите также Только за 1-й год больше, чем все с завершения Второй мировой, – Остин о потерях России в Украине
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 683 040 (+1460) человек,
- танков – 9 088 (+9),
- боевых бронированных машин – 18 229 (+30),
- артиллерийских систем – 19674 (+51),
- РСЗВ – 1234 (+0),
- средства ПВО – 981 (+0),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 489 (+85),
- крылатые ракеты – 2 625 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 27 217 (+106),
- специальная техника – 3509 (+10).