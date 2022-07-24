Минус 39 520 оккупантов и много подбитых танков: свежие потери врага

24 июля 2022 , 08:45
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Источник:

Генштаб ВСУ

С начала вторжения россия понесла немалые потери. В частности, на 24 июля ВСУ уже ликвидировали 39 520 врагов. Только за последние сутки уничтожили 280 оккупантов.

Эти данные обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери врага в технике:

  • танков-1722 (+14),
  • боевых бронированных машин-3942 (+13),
  • артиллерийских систем – 869 (+5),
  • РСЗО – 255 (+2),
  • средства ПВО-113 (+0),
  • самолетов-221 (+0),
  • вертолетов-188 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-714 (+0),
  • крылатые ракеты-170 (+3),
  • корабли / катера-15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3),
  • специальная техника-73 (+1).

День для ВСУ был урожайным на подбитые вражеские танки и боевые бронированные машины. Их уничтожили 14 и 13 соответственно. Больше всего потерь враг понес на Краматорском направлении.

 

 

Автор: Ірина Пундор