Минус 39 520 оккупантов и много подбитых танков: свежие потери врага
24 июля 2022 , 08:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала вторжения россия понесла немалые потери. В частности, на 24 июля ВСУ уже ликвидировали 39 520 врагов. Только за последние сутки уничтожили 280 оккупантов.
Эти данные обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Потери врага в технике:
- танков-1722 (+14),
- боевых бронированных машин-3942 (+13),
- артиллерийских систем – 869 (+5),
- РСЗО – 255 (+2),
- средства ПВО-113 (+0),
- самолетов-221 (+0),
- вертолетов-188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня-714 (+0),
- крылатые ракеты-170 (+3),
- корабли / катера-15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3),
- специальная техника-73 (+1).
День для ВСУ был урожайным на подбитые вражеские танки и боевые бронированные машины. Их уничтожили 14 и 13 соответственно. Больше всего потерь враг понес на Краматорском направлении.