ВСУ ликвидировали уже 45 700 оккупантов: свежие потери врага

Украинские бойцы продолжают наносить врагу значительные потери в технике и живой силе. За ровно 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 45 700 оккупантов.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 24 августа. Заметим, что эти подсчеты только приблизительны, ведь на отдельных участках ведутся интенсивные бои.

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Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа

личного состава – около 45700 (+150) человек;

танков – 1924 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;

РСЗО – 266 единиц;

средства ПВО – 177 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 199 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;

специальной техники – 99 единиц.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

Что происходит на поле боя

Разведка Великобритании сообщила, что на 31 годовщину независимости Украины можно говорить о провале плана путина по контролю над нашим государством. Несмотря на безумные усилия, российским оккупантам не удается продвигаться на Донбассе. Они продвигаются очень-очень малыми отрезками, неся при этом болезненные потери.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отмечал, что Донетчина гордая и непокоренная, держится, несмотря на постоянные обстрелы. По его словам, у врага нет возможности продвинуться. Наиболее горячие направления – это Бахмут, Авдеевское направление, Марьинка, Красногоровка.

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