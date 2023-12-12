Россия потеряла 90% личного состава с начала войны против Украины, – Reuters
Источник:Reuters
Враг терпит колоссальные потери в войне против Украины. Они насчитывают более трехсот тысяч бойцов или 90% личного состава, находившегося в России в начале полномасштабного вторжения.
Об этом идет речь в рассекреченном отчете разведки США, пишут журналисты. В статистике потерь врага указаны как ликвидированные, так и раненые российские захватчики.
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Более 300 тысяч утраченных бойцов
Согласно рассекреченному отчету, враг потерял за почти два года великой войны 315 тысяч своих бойцов. Речь как о ликвидированных, так и тех, кому удалось пополнить ряды "трехсотых". Это еще не всё. Изданию источники в разведке сообщили, что потери России в личном составе и бронетехнике отбросили военную модернизацию Кремля на 18 лет назад.
Обратим внимание на колоссальные потери врага под Авдеевкой. С начала активного наступления так называемой "второй армии мира" в начале октября враг там потерял 13 тысяч бойцов. Об этом пишет CNN, ссылаясь на спикера Совета национальной безопасности Эдриенна Уотсона.
Также оккупанты лишились немалого количества техники. Так, с октября на Авдеевском направлении в металлолом превратили более 220 боевых машин. Это количество сравнимо с шестью маневровыми батальонами.
Россия, похоже, считает, что военный тупик в течение зимы исчерпает поддержку Запада для Украины и в результате даст ей преимущество, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования,
– предполагает Уотсон.
Что говорят о потерях врага в Генштабе
- Обратим внимание на утреннюю статистику от 12 декабря, которой поделились в Генштабе ВСУ. Согласно ей, за прошедшие сутки наши военные ликвидировали 800 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения удалось избавиться от 340 650 российских захватчиков.
- Также за почти два года войны в металлолом превратили 5664 танков, 10579 боевых бронированных машин, 8073 артиллерийских систем, 919 РСЗО, 605 средств ПВО.
- Кроме того, так называемая "вторая армия мира" не досчитается 324 самолетов, 324 вертолетов, 6163 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1596 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10650 автомобилей и автоцистерн, а также 1170 единиц спецтехники.