Минус еще более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 24 апреля

Российская армия продолжает нести серьезные потери на поле боя. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1060 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Минус 100 тысяч тонн проблем для ВСУ: что могла потерять Россия из-за взрыва на 51 арсенале ГРАУ Потери России в войне С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: личного состава – около 945 330 (+1060) человек,

танков – 10 694 (+3),

боевых бронированных машин – 22 312 (+5),

артиллерийских систем – 26 823 (+49),

РСЗВ – 1 369 (+1),

средства ПВО – 1 141 (+0),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 660 (+134),

крылатые ракеты – 3 148 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 45 755 (+134),

специальная техника – 3 860 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ К слову, ранее ВСУ нанесли врагу ощутимые потери в Часовом Яру. Силы обороны поразили противотанковый ракетный комплекс "Корнет"; камеру дальнего наблюдения; портативную станцию наземной разведки "Кредо-М1"; антенны и коммуникационное оборудование; укрытия вместе с личным составом.