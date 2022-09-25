Еще 400 ликвидированных оккупантов и 4 уничтоженных самолета: новые данные о потерях врага

Украинские воины наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 25 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что в общей сложности удалось уничтожить 56 700 оккупантов.

Только за сутки ряда "двухсотых" пополнили 400 врагов. Сразу же оговоримся, что вести четкий подсчет потерь противника очень сложно. Поэтому в Генштабе отмечают, что цифры приблизительны и уточняются.

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Потери врага в технике

Кроме живой силы, российское войско ежедневно несет безумные потери в технике. Наши защитники превращают в металлолом все, что способно ездить, плавать и летать. Так что арсенал "второй армии мира" сокращается. Но следует понимать, что он все еще приличный, к сожалению.

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить:

танков – 2 275 (+13) единиц,

боевых бронированных машин – 4 832 (+25) единицы,

артиллерийских систем – 1 368 (+7) единиц,

РСЗО – 328 (+1) единиц,

средств ПВО – 171 (+1) единица,

самолетов – 259 (+4) единиц,

вертолетов – 220 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 966 (+10),

крылатых ракет – 241 (+1),

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 701 (+20) единица,

специальной техники – 130 (+4) единиц.



Актуальные потери врага по состоянию на 25 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе также рассказали, где враг понес больше всего потерь за прошедшие сутки. Речь идет о Краматорском и Донецком направлениях. Напомним, что оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. И хотя им это не удается, они ежедневно лезут в бой вместо того, чтобы убегать.

ВСУ продолжают отбивать атаки

Известно, что за прошедшие сутки нашим военным удалось успешно отразить несколько атак врага. Оккупанты пытались продвинуться в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцева, Новомихайловки, а также Первомайска. Но ни на одном из направлений достичь желаемых результатов не смогли.

Поскольку захватчики бессильны на фронте, они продолжают открывать огонь. К примеру, на Южнобужском направлении российские бойцы обстреляли вдоль линии столкновения 25 населенных пунктов. Также зафиксировано более 30 вылетов вражеских БпЛА. Они:

вели разведку,

корректировали огонь,

наносили удары по гражданской инфраструктуре.

Достойно внимания – Арестович рассказал, какая ситуация на фронте: смотрите видео



Актуальные потери врага по состоянию на 25 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе также рассказали, где враг понес больше потерь за прошедшие сутки. Речь идет о Краматорском и Донецком направлениях. Напомним, что оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донетчины. И хотя им это не удается, они ежедневно лезут в бой вместо того, чтобы убегать.

ВСУ продолжают отбивать атаки

Известно, что за прошедшие сутки нашим военным удалось успешно отразить несколько атак врага . Оккупанты пытались продвинуться в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцева, Новомихайловки, а также Первомайска. Но ни на одном из направлений достичь желаемых результатов не смогли.

Поскольку захватчики бессильны на фронте, они продолжают открывать огонь. К примеру, на Южнобужском направлении российские бойцы обстреляли вдоль линии столкновения 25 населенных пунктов. Также зафиксировано более 30 вылетов враждебных БПЛА. Они:

вели разведку,

корректировали огонь,

наносили удары по гражданской инфраструктуре.

Достойно внимания – Арестович рассказал, какая ситуация на фронте: смотрите видео