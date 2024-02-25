"Минус" 810 оккупантов, танки и артсистемы: потери врага на 25 февраля

Россия 2 года назад начала полномасштабную войну против Украины и с тех пор понесла существенные потери. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 810 оккупантов и десятки единиц техники.

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла 409 820 личного состава. Потери врага могут быть и больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов очень сложно в условиях активных боевых действий.

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Актуальная статистика потерь

За 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – около 409 820 (+810) человек,

танков – 6 542 (+8),

боевых бронированных машин – 12 441 (+16),

артиллерийских систем – 9 981 (+29),

РСЗО – 999 (+0),

средства ПВО – 684 (+0),

самолетов – 340 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 681 (+22),

крылатые ракеты – 1 907 (+2),

корабли/катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 011 (+23),

специальная техника – 1 578 (+2).



Потери врага на 25 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В течение суток Силы обороны нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 1 РЛС и 4 разведывательных беспилотника врага.

Россия за 2 года войны потеряла все силы, которые имела до 24 февраля 2022 года

В разведке Великобритании заявили, что за 2 года войны Россия потеряла все силы, которые имела до полномасштабного вторжения. Также оккупанты понесли огромные потери в технике.

Так, по данным британской разведки, Россия потеряла более 2700 танков, 5 тысяч БМП и БТР, а убито и ранено было около 350 тысяч военнослужащих. Вместе с тем, к полномасштабному вторжению в Кремле подготовили примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.

Российские войска в Украине сейчас больше по численности, чем в начале (полномасштабной) войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил,

– говорится в сводке.

Безумные потери враг смог компенсировать с помощью мобилизации и вербовки.