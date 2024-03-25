Еще 640 оккупантов, 11 танков, 25 ББМ и другая техника: потери врага на 25 марта

25 марта 2024, 07:44
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать мощный отпор врагу и наносят ему колоссальные потери. Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 640 оккупантов.

Также украинские защитники уничтожают российскую технику. В общем, оккупанты уже потеряли техники и оружия на миллионы долларов.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигают:

  • личного состава – около 437 390 (+640),
  • танков – 6887 (+11),
  • боевых бронированных машин – 13183 (+25),
  • артиллерийских систем – 10877 (+22),
  • РСЗО – 1018 (+0),
  • средств ПВО – 726 (+3),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8539 (+29),
  • крылатых ракет – 2010 (+18),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 14454 (+47),
  • специальной техники – 1785 (+7).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание!

Силы обороны поразили еще два больших десантных корабля "Ямал" и "Азов". Кроме того, центр связи и еще несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.
Автор: Анжеліка Байбак