В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 398 370 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 26 июня 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 398 370 (+1 310) человек;
- танков – 12 059 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 823 (+5);
- артиллерийских систем – 44 799 (+68);
- РСЗО – 1 869 (+3);
- средств ПВО – 1 447 (+4);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 373 660 (+1 778);
- наземных робототехнических комплексов – 1 729 (+1);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 112 146 (+439);
- специальной техники – 4 348 (+9);
- крылатых ракет – 4 787 (+0).
Потери России по состоянию на 26 июня 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, что в Керчи был уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", который оккупанты использовали для подавления работы спутниковой связи Starlink.
Также из-за недавних ударов Сил обороны вблизи Санкт-Петербурга россияне потеряли более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота.