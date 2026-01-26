Минус более тысяча окупантов за сутки: какие потери России на 26 января
- 25 января украинские силы ликвидировали 1 020 российских солдат и уничтожили сотни единиц техники.
- Общие российские потери с начала вторжения включают более 1 235 060 военных, 11 608 танков, и 23 951 боевую бронированную машину.
Российские атаки на украинские позиции не утихают несмотря на значительные потери вражеской армии. Только за сутки 25 января Силам обороны Украины удалось ликвидировать 1 020 российских солдат.
Также атакованы сотни единиц вооружения и техники оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Какие потери несет Россия?
С начала полномасштабного вторжения российские потери ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 235 060 (+1 020) человек;
- танков – 11 608 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 951 (+1);
- артиллерийских систем – 36 644 (+32);
- РСЗВ – 1 626 (+2);
- средства ПВО – 1 286 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917);
- крылатые ракеты – 4 205 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 75 906 (+147);
- специальная техника – 4 051 (+1).
Потери россиян на 26 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие удары наносят Силы обороны по врагу?
Украинские военные задействовали БПЛА и артиллерию, чтобы остановить наступление россиян в Покровске. В результате – трое окупантов получили ранения.
В Запорожском направлении российские войска пошли в атаку на модифицированном "Урал-кабриолете". Украинские бойцы уничтожили технику и остановили штурм с помощью FPV-дронов и артиллерии.