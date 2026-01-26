Минус более тысяча окупантов за сутки: какие потери России на 26 января

Российские атаки на украинские позиции не утихают несмотря на значительные потери вражеской армии. Только за сутки 25 января Силам обороны Украины удалось ликвидировать 1 020 российских солдат.

Также атакованы сотни единиц вооружения и техники оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Смотрите также Склады – пустуют: в России полностью закончились современные танки Какие потери несет Россия? С начала полномасштабного вторжения российские потери ориентировочно составляют: личного состава – около 1 235 060 (+1 020) человек;

танков – 11 608 (+3);

боевых бронированных машин – 23 951 (+1);

артиллерийских систем – 36 644 (+32);

РСЗВ – 1 626 (+2);

средства ПВО – 1 286 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917);

крылатые ракеты – 4 205 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 75 906 (+147);

специальная техника – 4 051 (+1). Потери россиян на 26 января / Инфографика Генштаба ВСУ Какие удары наносят Силы обороны по врагу? Украинские военные задействовали БПЛА и артиллерию, чтобы остановить наступление россиян в Покровске. В результате – трое окупантов получили ранения.

В Запорожском направлении российские войска пошли в атаку на модифицированном "Урал-кабриолете". Украинские бойцы уничтожили технику и остановили штурм с помощью FPV-дронов и артиллерии.