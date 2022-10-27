Еще 320 оккупантов сделали "жест доброй воли": потери врага по состоянию на 27 октября

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери на всех направлениях. По состоянию на 27 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось 69 220 захватчиков.

Только за сутки 26 октября уничтожили 320 захватчиков. Кроме того, немало оккупантов получили ранения.

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Свежие потери врага

Украинские защитники активно "минусуют" вражескую технику. По состоянию на 27 октября уничтожили:

танков – 2 631 (из них 3 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин – 5 364 (+13);

артиллерийских систем – 1 690 (+4);

РСЗО – 379;

средств ПВО – 192;

самолетов – 271;

вертолетов – 279 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 398 (+19);

крылатых ракет – 351 (+1);

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 078 (+2);

специальной техники – 150 (+1).

Кстати, 24 – 25 октября в больницу в Голубовке, что в Луганской области, доставили около сотни раненых оккупантов. Местные медики не могут справиться с таким количеством пациентов, поэтому на подмогу им прибыли несколько хирургических бригад из Кадиевки.

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Только под Бахмутом российская армия потеряла тысячи бойцов

Вражеское войско уже длительное время пытается наступать на Бахмутском направлении. Благодаря слаженным действиям ВСУ россияне не могут продвинуться. Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что только за последние полтора месяца потери оккупантов под Бахмутом составили 8 тысяч бойцов.

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