Более 1100 оккупантов и 130 единиц техники: потери врага на 27 апреля

27 апреля 2024, 07:39
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные только за прошедшие сутки ликвидировали 1124 единицы личного состава врага.

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли 465 054 солдатов. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их точно во время интенсивных боев трудно.

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Сколько техники потерял враг на войне в Украине

  • танков – 7268 (+6);
  • боевых бронированных машин – 13 971 (+14);
  • артиллерийских систем – 11905 (+38);
  • РСЗВ – 1049 (+0);
  • средств ПВО – 775 (+3);
  • самолетов – 348 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9485 (+24);
  • крылатых ракет – 2124 (+5);
  • кораблей /катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16019 (+35);
  • специальной техники – 1968 (+6).


Потери врага 27 апреля 2024 года

ГУР сожгло вертолет на аэродроме в Москве

  • Источники 24 Канала сообщили, что украинские разведчики сожгли российский вертолет на аэродроме в Москве.
  • Говорится о российском многоцелевом вертолете Ка-32, который размещен на московском международном аэродроме "Остафьево", который принадлежит министерству обороны России.
  • Ка-32 обеспечивал логистические потребности врага и его операции по эвакуации. Уничтожить вертолет удалось в ночь на 26 апреля. Подробнее об этом читайте здесь.
Автор: Діана Квасневська