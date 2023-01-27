Почти 900 россиян, вертолет и десятки техники: потери России по состоянию на 27 января
27 января 2023, 08:21Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники мощно ликвидируют войска агрессора. Российская армия по состоянию на 27 января потеряла 850 солдат.
Только за последние сутки наши защитники минули 124 710 российских оккупантов. В Генштабе уточнили, что потери врага могут быть значительно больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точный подсчет.
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Потери россиян по состоянию на 27 января
- танков – 3182 (+7);
- боевых бронированных машин – 6340 (+6);
- артиллерийских систем – 2180 (+11);
- РСЗО – 452 (+0);
- средства ПВО – 221 (+1);
- самолетов – 292 (+0);
- вертолетов – 283 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33);
- крылатые ракеты – 796 (+47);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15);
- специальная техника – 199 (+4).
Последние новости по поводу потерь россиян: коротко
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Россия использует мобильные крематории, чтобы скрыть потери. По данным нашей разведки, в тылу передовых позиций захватчиков постоянно перемещаются ориентировочно пять таких крематориев.
- Анализируя штурм Соледара, американский политик и депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин назвал такие действия смертной казнью по-российски. Ведь владелец вагнеровцев Пригожин систематически посылал заключенных на смерть.
- После хлопка у оккупантов в новогоднюю ночь в Макеевке СМИ установили имена 90 погибших россиян. Самому младшему было 22 года, самому старшему – 48 лет. Подробнее об этом читайте по ссылке.