Почти 900 россиян, вертолет и десятки техники: потери России по состоянию на 27 января

Украинские защитники мощно ликвидируют войска агрессора. Российская армия по состоянию на 27 января потеряла 850 солдат.

Только за последние сутки наши защитники минули 124 710 российских оккупантов. В Генштабе уточнили, что потери врага могут быть значительно больше, поскольку из-за интенсивности боев сложно вести точный подсчет.

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Потери россиян по состоянию на 27 января

танков – 3182 (+7);

боевых бронированных машин – 6340 (+6);

артиллерийских систем – 2180 (+11);

РСЗО – 452 (+0);

средства ПВО – 221 (+1);

самолетов – 292 (+0);

вертолетов – 283 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33);

крылатые ракеты – 796 (+47);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15);

специальная техника – 199 (+4).

Актуальные потери врага по состоянию на 27 января / Инфографика Генштаба ВСУ

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