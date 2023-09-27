Россия осталась без ЗРК С-300 и 6 артсредств: ВСУ делают жару для врага на фронте

Украинские защитники продолжают наносить захватчикам потери. В частности, враг избавился от ЗРК С-300 и 6 артиллерийских средств.

В Генштабе рассказали, что на Херсонском направлении россияне нанесли авиационные удары у Николаевки, Бургунки и Ольговки.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых – Херсон, Антоновка, Днепровское и Широкая Балка Херсонской области.

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Россияне несут потери

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины:

продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении,

наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении,

наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике,

истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь, подразделения ракетных войск нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу С-300 и 6 артиллерийских средствах противника.

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Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения армия России терпит катастрофические потери. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 27 сентября она потеряла уже 276 990 своих бойцов. Следует заметить, что эти данные не окончательны, ведь подсчет усложняют активные боевые действия.

Кроме личного состава, российские террористы теряют уйму техники. В частности, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уже испепелили: