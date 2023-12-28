Несколько десятков единиц техники и более 900 оккупантов: огромные потери врага на 28 декабря

Украинские защитники продолжают давать отпор российским захватчикам и наносят им колоссальные потери. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 920 оккупантов.

Общие потери врага уже составляют 356 670 личного состава. Впрочем, стоит заметить, что эта статистика приблизительна, ведь подсчитать точное количество ликвидированных российских солдат очень сложно в условиях активных боевых действий.

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Какие потери врага

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла:

личного состава – около 356 670 (920) человек;

танков – 5 940 (+27);

боевых бронированных машин – 11 015 (+42);

артиллерийских систем – 8 391 (+15);

РСЗО – 935 (+1);

средств ПВО – 617 (+1);

самолетов – 329 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 503 (+32);

крылатых ракет – 1 620 (+0);

кораблей /катеров – 23 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 11 180 (+40);

специальной техники – 1 247 (+7).



Потери врага на 28 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Сколько танков уничтожили в 2023 году

С начала 2023 года сотрудники СБУ ликвидировали более 500 российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции Сил обороны. Бойцы спецслужбы ежедневно уничтожают вражескую технику в боях на Востоке и на Юге Украины.

Стоит добавить, что среди уничтоженных танков есть и новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет почти 5 миллионов долларов за единицу. Как отметили в СБУ, в первую очередь оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута.

Кроме того, танки российские захватчики также привлекали для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В СБУ добавили, что такого результата в уничтоженных танках удалось добиться вместе с подразделениями ВСУ.

Эффективное уничтожение российских танков на поле боя явилось результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ. Для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и беспилотных летательных аппаратов,

– поделились подробностями в СБУ.