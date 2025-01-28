28 января 2025, 07:07
Более тысячи ликвидированных захватчиков и десятки единиц техники: потери врага на 28 января
Россия продолжает нести колоссальные потери на поле боя. Украинские воины держат оборону и дают врагу достойный отпор.
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1380 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России
Враг несет большие потери на поле боя. За почти три года полномасштабной войны общие потери захватчиков составили 833 тысячи человек. В то же время цифра является неточной, ведь из-за активных боевых действий посчитать погибших и раненых почти невозможно.
Общие боевые потери врага:
- личного состава – примерно 833000 (+1380) человек,
- танков – 9876 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 20573 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22366 (+27) ед,
- РСЗО – 1263 (+0) ед,
- средства ПВО – 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23399 (+72),
- крылатые ракеты – 3053 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35269 (+86) ед 35269 (+86) ед,
- специальная техника – 3718 (+2).