Ликвидировано более 700 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 28 марта
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. В частности, за минувшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать еще 780 оккупантов.
На утро 28 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 439 тысячи человек. Кроме того, было утилизировано тысячи единиц вражеской техники.
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Актуальные потери врага
За 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:
- личного состава – 439970 (+780),
- танков – 6914 (+10),
- боевых бронированных машин – 13237 (+21),
- артиллерийских систем – 10963 (+32),
- РСЗО – 1021 (+2),
- средств ПВО – 729 (+1),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня –8590 (+22),
- крылатых ракет – 2017 (+2),
- кораблей и катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 14595 (+56),
- специальной техники – 1800 (+6).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 28 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
В общем, за прошедшие сутки враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Черноморского флота становится все меньше и меньше
В течение последних дней украинские военные нанесли значительные повреждения двум большим десантным кораблям России - "Ямал" и "Азов", а также одному разведывательному кораблю под названием "Иван Хурс". Это стало частью широкомасштабных операций по уничтожению флота врага.
По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, за более чем два года полномасштабной войны, Украина уничтожила или вывела из строя около трети кораблей Черноморского флота России.
В частности, около десятка кораблей-ракетоносцев российского флота было потоплено лишь два. Плетенчук также заявил, что украинские Вооруженные Силы будут продолжать активно атаковать корабли Российского Черноморского флота.