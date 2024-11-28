Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 28 ноября

28 ноября 2024, 09:13
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Автор: Ирина Марцияш

Вооруженные Силы Украины дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1220 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – 736630 (+1220) человек,
  • танков – 9450 (+1);
  • боевых бронированных машин – 19306 (+2);
  • артиллерийских систем – 20852 (+2);
  • РСЗО – 1255 (+0);
  • средств ПВО – 1005 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19661 (+45);
  • крылатых ракет – 2765 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30186 (+60);
  • специальной техники – 3697 (+10).


Потери врага на 28 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ