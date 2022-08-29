ВСУ ликвидировали уже 47 100 оккупантов: потери врага по состоянию на 29 августа
29 августа 2022 , 08:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники наносят все большие потери врагу. Бойцы ВСУ по состоянию на 29 августа уничтожили 47 100 оккупантов.
Актуальную информацию о потерях врага сообщил Генштаб утром 29 августа. За последние сутки, 28 августа, к ликвидированным добавилось еще 350 захватчиков.
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Потери врага в технике
Кроме личного состава враг также теряет и технику. В частности, на 29 августа это:
- танков – 1947 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 4269 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 1060 (+10) единиц;
- РСЗО – 279 (+5) единиц;
- средств ПВО – 149 (+1) единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 203 (+1) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6) единицы;
- крылатых ракет – 196 единиц;
- кораблей/катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3188 (+17) единиц;
- специальной техники – 101 (+2) единицы.
Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении. Данные не точны из-за высокой интенсивности боевых действий. Это означает, что ликвидированных противников может быть больше.
Как ВСУ уничтожают оккупантов
- У россиян на оккупированном Юге Украины еще с вечера 28 августа начался очередной жаркий вечер. Раздались взрывы в районе Олешек на Херсонщине. Местные писали, что были "прилеты". Такие же новости были и из других точек региона.
- Также украинские воины утром 28 августа сбили российский беспилотник "Орлан-10". Позже обнаружили обломки и доказательства. Зенитные ракетные расчеты воздушного командования "Центр" ежеминутно охраняют воздушное пространство и уничтожают оккупанта, и уверяют, что врагу нет и не будет места в нашем украинском небе.
- Но это еще не все успехи ВСУ за 28 августа. Ведь наши защитники также ликвидировали один из важных пунктов управления 35-й армии россии. Теперь часть ее личного состава на время осталась без координации.
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