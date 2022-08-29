ВСУ ликвидировали уже 47 100 оккупантов: потери врага по состоянию на 29 августа

Украинские защитники наносят все большие потери врагу. Бойцы ВСУ по состоянию на 29 августа уничтожили 47 100 оккупантов.

Актуальную информацию о потерях врага сообщил Генштаб утром 29 августа. За последние сутки, 28 августа, к ликвидированным добавилось еще 350 захватчиков.

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Потери врага в технике

Кроме личного состава враг также теряет и технику. В частности, на 29 августа это:

танков – 1947 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 4269 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 1060 (+10) единиц;

РСЗО – 279 (+5) единиц;

средств ПВО – 149 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 203 (+1) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6) единицы;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3188 (+17) единиц;

специальной техники – 101 (+2) единицы.

Наибольшие потери враг понес на Донецком направлении. Данные не точны из-за высокой интенсивности боевых действий. Это означает, что ликвидированных противников может быть больше.

Как ВСУ уничтожают оккупантов

У россиян на оккупированном Юге Украины еще с вечера 28 августа начался очередной жаркий вечер. Раздались взрывы в районе Олешек на Херсонщине. Местные писали, что были "прилеты". Такие же новости были и из других точек региона.

Также украинские воины утром 28 августа сбили российский беспилотник "Орлан-10". Позже обнаружили обломки и доказательства. Зенитные ракетные расчеты воздушного командования "Центр" ежеминутно охраняют воздушное пространство и уничтожают оккупанта, и уверяют, что врагу нет и не будет места в нашем украинском небе.

Но это еще не все успехи ВСУ за 28 августа. Ведь наши защитники также ликвидировали один из важных пунктов управления 35-й армии россии. Теперь часть ее личного состава на время осталась без координации.

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