Силы обороны ликвидировали более 1200 оккупантов: потери врага на 29 июня

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 28 июня, защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 1 018 940 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 24 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 018 940 (+1 220) человек;

танков – 10 976 (+6);

боевых бронированных машин – 22 915 (+7);

артиллерийских систем – 29 689 (+24);

РСЗО – 1425 (+0);

средств ПВО – 1189 (+0);

самолетов – 420 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 624 (+147);

крылатых ракет – 3394 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53 508 (+93);

специальной техники – 3921 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, из-за недостатка современной техники враг расконсервирует устаревшие танки Т-62. Украинская разведка зафиксировала переброску 21 единицы со складов восточного военного округа в европейскую часть России.

В ГУР добавляют – нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных компонентов ограничивают производство современной бронетехники в стране-агрессоре.