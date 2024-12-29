Ликвидировали еще 1730 оккупантов и почти 170 единиц техники: потери врага на 29 декабря

29 декабря 2024, 07:19
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Автор: Анжелика Байбак

Российская армия продолжает терять личный состав и технику в войне. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1730 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 785 930 (+1730) человек,
  • танков – 9 656 (+5),
  • боевых бронированных машин – 19 981 (+11),
  • артиллерийских систем – 21 450 (+42),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • средства ПВО – 1 032 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21 038 (+25),
  • крылатые ракеты – 3 003 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32 410 (+82),
  • специальная техника – 3 670 (+2).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что с начала 2024 года общие потери России уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году противник заплатил самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.