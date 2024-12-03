Уничтожено 1780 оккупантов и 155 единиц техники и вооружения: потери врага на 3 декабря
3 декабря 2024, 07:47Читати новину українською
Россия продолжает терять на войне против Украины свой личный состав и военную технику. За последние сутки было ликвидировано 1780 оккупантов.
В попытках покорить Украину Россия уже потеряла почти 746 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России по состоянию на 3 декабря
- Личного состава – около 745700 (+1780),
- танков – 9486 (+8),
- боевых бронированных машин – 19419 (+22),
- артиллерийских систем – 20976 (+23),
- РСЗО – 1253 (+0),
- средств ПВО – 1019 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 19917 (+31),
- крылатых ракет – 2855 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 30666 (+60),
- специальной техники – 3627 (+8).
Потери врага на 3 декабря / Инфографика Генерального штаба ВСУ