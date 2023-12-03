ВСУ ликвидировали десятки единиц техники и 930 оккупантов: потери врага на 3 декабря

3 декабря 2023, 08:12
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают давать мощный отпор врагу и наносят ему немалые потери. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 930 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения и так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 332 040 личного состава. Следует отметить, что статистика потерь может быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

    • личного состава – около 332 040 (930) человек;
    • танков – 5575 (+4);
    • боевых бронированных машин – 10 396 (+11);
    • артиллерийских систем – 7 949 (+8);
    • РСЗО – 913 (+0);
    • средств ПВО – 602 (+0);
    • самолетов – 323 (+0);
    • вертолетов – 324 (+0);
    • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 995 (+1);
    • крылатых ракет – 1 569 (+1);
    • кораблей /катеров – 22 (+0);
    • подлодок – 1 (+0);
    • автомобильной техники и автоцистерн – 10 432 (+22);
    • специальной техники – 1 140 (+2).


    Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 3 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

    Какая ситуация на фронте

    • На всей линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.
    • Россияне пытались наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Украинские защитники мужественно отбили все атаки врага.
    • Оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченное положение возле Работиного в Запорожской области. Только за прошедшие сутки враг предпринял 12 попыток, но успеха не достиг.
    • На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника. Продолжается ведение наступательной операции и на Мелитопольском направлении.

    Автор: Анжеліка Байбак