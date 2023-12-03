ВСУ ликвидировали десятки единиц техники и 930 оккупантов: потери врага на 3 декабря

Украинские защитники продолжают давать мощный отпор врагу и наносят ему немалые потери. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 930 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения и так называемая "вторая армия мира" потеряла уже 332 040 личного состава. Следует отметить, что статистика потерь может быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь

Так, от 24 февраля 2022 года потери России составляют:

личного состава – около 332 040 (930) человек;

танков – 5575 (+4);

боевых бронированных машин – 10 396 (+11);

артиллерийских систем – 7 949 (+8);

РСЗО – 913 (+0);

средств ПВО – 602 (+0);

самолетов – 323 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 995 (+1);

крылатых ракет – 1 569 (+1);

кораблей /катеров – 22 (+0);

подлодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 10 432 (+22);

специальной техники – 1 140 (+2).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 3 декабря 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте