Более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 3 мая

Силы обороны продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1170 воинов.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 955470 (+1170) человек,

танков – 10745 (+4);

боевых бронированных машин – 22369 (+0);

артиллерийских систем – 27234 (+48);

РСЗВ – 1375 (+0);

средств ПВО – 1153 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 34665 (+126);

крылатых ракет – 3197 (+1);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 47003 (+121);

специальной техники – 3870 (+1).



Потери врага на 3 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, с начала Курской операции 6 августа 2024 года до сих пор потери России составляют: личного состава – 62,4 тысячи человек, из них безвозвратные – 25,2 тысячи, санитарные – 36,2 тысячи.