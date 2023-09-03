"Минус" 600 оккупантов и более 100 единиц техники: колоссальные потери врага на 3 сентября

Несмотря на безумные потери, россияне не оставляют попыток захватить украинские территории. Только за прошедшие сутки так называемая "вторая армия мира" уменьшилась еще на 600 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники лишили российскую армию 264 660 личного состава Необходимо учитывать, что эта цифра приблизительная, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно считать точное количество потерь врага.

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Актуальные потери россиян

За полтора года полномасштабной войны, от 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 264 660 (+600) человек;

танков – 4476 (+5);

боевых бронированных машин – 8649 (+12);

артиллерийских систем – 5582 (+22);

РСЗО – 739 (+3);

средства ПВО – 502 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4444 (+11);

крылатые ракеты – 1447 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 8102 (+59);

специальная техника – 841 (+6).



Актуальные потери врага по состоянию на 3 сентября 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ за август уничтожили российскую технику более чем на миллиард долларов

Только за август 2023 года наши защитники смогли нанести ущерб россиянам на сумму 1,2 миллиарда долларов США, уничтожив важную для оккупантов технику. Такая сумма получилась за счет того, что российская армия потеряла стратегические бомбардировщики, систему С-400 во временно оккупированном Крыму, РЛС и самолеты Ил-76.

Так, потерю 2 бомбардировщиков Ту-22М3 оценили в 588 миллионов гривен. К слову, это самая дорогая потеря Кремля после затопленного крейсера "Москва". Установку С-400, которую уничтожили на массе Тарханкут, оценили в 69 миллионов долларов, РЛС "Предел-Э" – в 200 миллионов долларов, а стоимость 4 уничтоженных самолетов Ил-76 превышает 344 миллиона долларов.

Таким образом, украинские защитники нанесли безумные потери россиянам. Более того, предполагают, что РЛС "Предел-Е" была единственным экземпляром.