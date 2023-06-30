Более 500 оккупантов минулись ВСУ: потери врага на 30 июня

Украинские воины каждый день приближают нашу победу, ликвидируя врагов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 560 захватчиков.

В то же время, добавим, что с 24 февраля 2022 года российская армия сократилась на 228 340 человек. Однако эти данные не точны, поскольку активные боевые действия значительно усложняют подсчет.

Смотрите также Три роты убиты и ранены, – генерал Тарнавский рассказал о продвижении на Таврии

Потери России в технике

танков – 4041 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 7863 (+6) единиц,

артиллерийских систем – 4127 (+11) единиц,

РСЗО – 630 (+3) единицы,

средства ПВО – 389 (+1) единица,

самолетов – 315 (+0) единиц,

вертолетов – 308 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6) единиц,

крылатые ракеты – 1261 (+0) единиц,

корабли /катера – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 6785 (+5) единиц,

специальная техника – 569 (+0 единиц).

Потери врага на 30 июня / Инфографика Генштаба ВСУ