Более 500 оккупантов минулись ВСУ: потери врага на 30 июня
30 июня 2023, 08:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воины каждый день приближают нашу победу, ликвидируя врагов. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 560 захватчиков.
В то же время, добавим, что с 24 февраля 2022 года российская армия сократилась на 228 340 человек. Однако эти данные не точны, поскольку активные боевые действия значительно усложняют подсчет.
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Потери России в технике
- танков – 4041 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 7863 (+6) единиц,
- артиллерийских систем – 4127 (+11) единиц,
- РСЗО – 630 (+3) единицы,
- средства ПВО – 389 (+1) единица,
- самолетов – 315 (+0) единиц,
- вертолетов – 308 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6) единиц,
- крылатые ракеты – 1261 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6785 (+5) единиц,
- специальная техника – 569 (+0 единиц).