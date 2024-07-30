"Минус" 1060 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 30 июля

30 июля 2024, 07:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1060 российских военных.

Общее количество безвозвратных потерь российской армии в войне против Украины составляет 577 060 солдат страны-агрессора. Кроме того, украинские защитники уничтожили сотни единиц российской техники.

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Какие потери России на 30 июля

Россия с 24 февраля 2022 года потеряла:

  • личного состава – около 577 060 (+1060) человек;
  • танков – 8 381 (+25) ед;
  • боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед;
  • артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед;
  • РСЗО – 1130 (+1) ед;
  • средств ПВО – 906 (+0) ед 906 (+0) ед;
  • самолетов – 363 (+0) ед;
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27);
  • крылатых ракет – 2406 (+1);
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
  • подводных лодок – 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед;
  • специальной техники – 2696 (+6).

Потери врага по состоянию на 30 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Автор: Ярослав Погончук