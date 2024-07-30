"Минус" 1060 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 30 июля
30 июля 2024, 07:47Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1060 российских военных.
Общее количество безвозвратных потерь российской армии в войне против Украины составляет 577 060 солдат страны-агрессора. Кроме того, украинские защитники уничтожили сотни единиц российской техники.
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Какие потери России на 30 июля
Россия с 24 февраля 2022 года потеряла:
- личного состава – около 577 060 (+1060) человек;
- танков – 8 381 (+25) ед;
- боевых бронированных машин – 16 141 (+38) ед;
- артиллерийских систем – 16 056 (+46) ед;
- РСЗО – 1130 (+1) ед;
- средств ПВО – 906 (+0) ед 906 (+0) ед;
- самолетов – 363 (+0) ед;
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 832 (+27);
- крылатых ракет – 2406 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед;
- подводных лодок – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 687 (+53) ед;
- специальной техники – 2696 (+6).
Потери врага по состоянию на 30 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ