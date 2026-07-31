Минус 1 340 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 31 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 446 150 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 31 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;

танков – 12 231 (+1);

боевых бронированных машин – 25 056 (+7);

артиллерийских систем – 47 045 (+42);

РСЗО / MLRS – 1 976 (+0);

средства ПВО – 1 525 (+3);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 435 665 (+1 525);

наземные робототехнические комплексы – 2 081 (+10);

корабли / катера – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 128 034 (+413);

специальная техника – 4 483 (+3),

крылатые ракеты – 5 005 (+55).

Потери России в войне по состоянию на 31 июля 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что в ночь на 31 июля в Волгограде произошла взрывная ночь. Загорелся логистический хаб Wildberries и промзона Волгоградского НПЗ.

А в ночь на 30 июля под ударами дронов СБС оказались вражеские базы беспилотных катеров, площадка запуска ударных дронов и элементы их противовоздушной обороны.