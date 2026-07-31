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Минус 1 340 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 31 июля

София Рожик
Потери России
Потери России / Фото Getty Images

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 340 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 446 150 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 31 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 446 150 (+1 340) человек;
  • танков – 12 231 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 056 (+7);
  • артиллерийских систем – 47 045 (+42);
  • РСЗО / MLRS – 1 976 (+0);
  • средства ПВО – 1 525 (+3);
  • самолетов – 439 (+0);
  • вертолетов – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 435 665 (+1 525);
  • наземные робототехнические комплексы – 2 081 (+10);
  • корабли / катера – 34 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 128 034 (+413);
  • специальная техника – 4 483 (+3),
  • крылатые ракеты – 5 005 (+55).

Потери России в войне по состоянию на 31 июля 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что в ночь на 31 июля в Волгограде произошла взрывная ночь. Загорелся логистический хаб Wildberries и промзона Волгоградского НПЗ.

А в ночь на 30 июля под ударами дронов СБС оказались вражеские базы беспилотных катеров, площадка запуска ударных дронов и элементы их противовоздушной обороны.