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Мінус 1 340 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 31 липня

Софія Рожик
Втрати Росії
Втрати Росії / Фото Getty Images

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 340 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 446 150 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 31 липня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб;
  • танків – 12 231 (+1);
  • бойових броньованих машин – 25 056 (+7);
  • артилерійських систем – 47 045 (+42);
  • РСЗВ / MLRS – 1 976 (+0);
  • засоби ППО – 1 525 (+3);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 435 665 (+1 525);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 081 (+10);
  • кораблі / катери – 34 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413);
  • спеціальна техніка – 4 483 (+3),
  • крилаті ракети – 5 005 (+55).

Втрати Росії у війні на 31 липня 2026 року / Фото Генштабу

Нагадаємо, що вночі 31 липня вибухова ніч була у Волгограді. Загорівся логістичний хаб Wildberries та промзона Волгоградського НПЗ.

А у ніч на 30 липня під ударами дронів СБС були ворожі бази безекіпажних катерів, майданчик запуску ударних дронів та елементи їхньої протиповітряної оборони.