Мінус 1 340 окупантів та багато техніки: втрати Росії станом на 31 липня

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 446 150 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабної війни станом на 31 липня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 446 150 (+1 340) осіб;
- танків – 12 231 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 056 (+7);
- артилерійських систем – 47 045 (+42);
- РСЗВ / MLRS – 1 976 (+0);
- засоби ППО – 1 525 (+3);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 435 665 (+1 525);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 081 (+10);
- кораблі / катери – 34 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 128 034 (+413);
- спеціальна техніка – 4 483 (+3),
- крилаті ракети – 5 005 (+55).
Втрати Росії у війні на 31 липня 2026 року / Фото Генштабу
Нагадаємо, що вночі 31 липня вибухова ніч була у Волгограді. Загорівся логістичний хаб Wildberries та промзона Волгоградського НПЗ.
А у ніч на 30 липня під ударами дронів СБС були ворожі бази безекіпажних катерів, майданчик запуску ударних дронів та елементи їхньої протиповітряної оборони.