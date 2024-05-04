Почти 1300 оккупантов и 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 4 мая

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 260 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла более 470 тысяч личного состава. Также на металлолом превратились тысячи единиц российской техники, стоимость которой достигает миллионов долларов.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 473 400 (+1260) человек,

танков – 7 366 (+12),

боевых бронированных машин – 14 156 (+27),

артиллерийских систем – 12 148 (+46),

РСЗВ – 1055 (+2),

средства ПВО – 788 (+2),

самолетов – 348 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 611 (+31),

крылатые ракеты – 2 127 (+1),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16 337 (+71),

специальная техника – 2001 (+8).



Потери врага по состоянию на 4 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления противника.

Во Франции заявили о военном провале России

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежерне заявил о полном военном провале России. В частности на это указывают потери 500 тысяч российских солдат.

Военный провал России уже на лицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч убиты. И все это зачем? Если коротко – ни за что,

– заявил Сежурне.

В то же время глава МИД Франции не стал отрицать заявлений Эммануэля Макрона о возможной отправке своих войск в Украину. Сежурне объяснил, что европейские страны должны играть открыто, потому что Россия – враг непредсказуемый и непоследовательный.

Он добавил, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность граждан Франции, то ограничений нет и не исключается ни один из возможных вариантов.

К слову, в разведке Великобритании оценивают потери оккупантов в 450 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, десятки россиян сдаются в плен или дезертировали.