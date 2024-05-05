"Минус" самолет, 860 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 5 мая
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери врагу. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов.
В общем, Силы обороны уже ликвидировали более 470 тысяч оккупантов. Это количество ежедневно увеличивается, однако враг не оставляет своих захватнических планов, теряя личный состав и технику.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигают:
- личного состава – около 474 260 (+860) человек,
- танков – 7 375 (+9),
- боевых бронированных машин – 14 179 (+18),
- артиллерийских систем – 12 212 (+21),
- РСЗВ – 1057 (+1),
- средства ПВО – 790 (+2),
- самолетов – 349 (+1),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 636 (+25),
- крылатые ракеты – 2147 (+1),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37),
- специальная техника – 2002 (+4).
Потери врага на 5 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
ПротягоВ течение суток Силы обороны также нанесли удары по 8 районам сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 3 зенитно-ракетных комплексах, 1 складу боеприпасов противника, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.
Во Франции озвучили потери России
Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия уже потеряла в войне около 500 тысяч своих военных. Среди которых 150 тысяч – убиты. Сежурне подчеркнул, что такие потери являются настоящим военным провалом.
"Военный провал России уже на лицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч убиты. И все это зачем? Если коротко – ни за что", – заявил представитель МИД Франции.