"Минус" самолет, 860 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 5 мая

Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери врагу. Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 860 оккупантов.

В общем, Силы обороны уже ликвидировали более 470 тысяч оккупантов. Это количество ежедневно увеличивается, однако враг не оставляет своих захватнических планов, теряя личный состав и технику.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери российской армии достигают:

личного состава – около 474 260 (+860) человек,

танков – 7 375 (+9),

боевых бронированных машин – 14 179 (+18),

артиллерийских систем – 12 212 (+21),

РСЗВ – 1057 (+1),

средства ПВО – 790 (+2),

самолетов – 349 (+1),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 636 (+25),

крылатые ракеты – 2147 (+1),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 16418 (+37),

специальная техника – 2002 (+4).



Потери врага на 5 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – ББМ, артиллерийских систем, РСЗО, крылатых ракет, автомобильной техники и специальной техники. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

ПротягоВ течение суток Силы обороны также нанесли удары по 8 районам сосредоточения личного состава, 4 пунктах управления, 3 зенитно-ракетных комплексах, 1 складу боеприпасов противника, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.

Во Франции озвучили потери России

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Россия уже потеряла в войне около 500 тысяч своих военных. Среди которых 150 тысяч – убиты. Сежурне подчеркнул, что такие потери являются настоящим военным провалом.

"Военный провал России уже на лицо. По нашим оценкам, военные потери России составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч убиты. И все это зачем? Если коротко – ни за что", – заявил представитель МИД Франции.