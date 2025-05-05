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24 Канал Новости Украины Минус 1260 оккупантов и 43 артиллерийские системы: потери врага на 5 мая
5 мая, 07:45
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Минус 1260 оккупантов и 43 артиллерийские системы: потери врага на 5 мая

Анастасия Безейко
Основні тези
  • По данным Генштаба ВСУ, общие потери россиян – около 958 070 человек; за последние сутки ликвидировано 1260 оккупантов.
  • С начала полномасштабного вторжения враг потерял 10 763 танка, 22 411 ББМ и 27 370 артиллерийских систем.

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 4 мая, защитники ликвидировали еще 1260 оккупантов.

Общие потери личного состава России уже превысили 958 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России на 5 мая

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:

  • личного состава – около 958 070 (+1260);
  • танков – 10 763 (+5),
  • боевых бронированных машин – 22 411 (+8);
  • артиллерийских систем – 27 370 (+43);
  • РСЗВ – 1377 (+1);
  • средств ПВО – 1155 (+0);
  • самолетов – 372 (+0);
  • вертолетов – 335 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 34 997 (+137);
  • крылатых ракет – 3196 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47 250 (+109);
  • специальной техники – 3870 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь России. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

Напомним, недавно украинские пограничники показали работу дрона-бомбера Vampire, известного как "Баба Яга". Защитники разгромили позиции и технику противника в Харьковской области.