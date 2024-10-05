Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 5 октября

5 октября 2024, 07:49
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Автор: Ирина Марцияш

Источник:

Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины дают отпор российской армии, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1280 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц разного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, каковы общие боевые потери врага.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 659220 (+1280) человек,
  • танков – 8916 (+8);
  • боевых бронированных машин – 17658 (+31);
  • артиллерийских систем – 19037 (+72);
  • РСЗО – 1216 (+4);
  • средств ПВО – 970 (+5);
  • самолетов – 368 (+0);
  • вертолетов – 328 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16529 (+35);
  • крылатых ракет – 2613 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25905 (+85);
  • специальной техники – 3344 (+11).


Потери врага на 5 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ