Еще 560 оккупантов "складывают пирамидки с Кобзоном": колоссальные потери врага на 5 сентября

Украинские военные продолжают ликвидировать пришедших на наши земли врагов. Только за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 560 российских захватчиков.

Обратим внимание, что эта цифра – еще цветочки. Впечатляют общие потери врага с начала полномасштабного вторжения. Ведь с 24 февраля 2022 уничтожили 265 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Заметим, что реальная цифра может быть значительно больше, ведь подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Оккупанты потеряли не только почти 300 тысяч своих бойцов. В них также стало гораздо меньше техники. В частности, в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, БПЛА оперативно-тактического уровня. А еще у врага стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Самой дорогой потерей россиян стал крейсер "Москва", ставший аттракционом для рыб на дне Черного моря.

танков – 4 489;

боевых бронированных машин – 8670;

артиллерийских систем – 5 649;

РСЗО – 747;

средства ПВО – 504;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 512;

крылатые ракеты – 1 447;

корабли /катера – 19;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 175;

специальная техника – 851.



Актуальные потери врага по состоянию на 5 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба также отметили, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники врага. Еще 2 пришлись на зенитно-ракетные комплексы оккупантов.

Также результативно работали подразделения ракетных войск и артиллерии. Им удалось поразить 11 артиллерийских средств на огневых позициях, а также еще 4 пункта управления.