За сутки на фронте обезврежены 940 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян на 6 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 213 460 (+940) человек;
- танков – 11 512 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 863 (+6);
- артиллерийских систем – 35 831 (+46);
- РСЗО – 1 593 (+1);
- средств ПВО – 1 269 (+1);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 433 (+879);
- крылатых ракет – 4 137 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+157);
- специальной техники – 4 036 (+0).
Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери имели россияне в последнее время?
В начале года украинские беспилотники снова успешно ударили по российским силам. Тогда удалось уничтожить базу хранения горюче-смазочных материалов на оккупированной Луганщине и повредить вражескую РЛС в Крыму.
На Гуляйпольском направлении украинский защитник самостоятельно преодолел оккупантов. Воин из батальона "Морок" 225-го ОШП самостоятельно вступил в ближний бой и обезвредил сразу трех россиян.
Во временно оккупированном Алчевске пьяные российские военные из 88 бригады "Эспаньола" убили командира 136 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Эрика Селимова. Они устроили ДТП, в котором погиб он и трое его подчиненных.