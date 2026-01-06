За сутки на фронте обезврежены 940 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 6 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 213 460 (+940) человек;
  • танков – 11 512 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 863 (+6);
  • артиллерийских систем – 35 831 (+46);
  • РСЗО – 1 593 (+1);
  • средств ПВО – 1 269 (+1);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 433 (+879);
  • крылатых ракет – 4 137 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+157);
  • специальной техники – 4 036 (+0).

Потери России 6 января
Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери имели россияне в последнее время?