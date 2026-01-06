За добу на фронті знешкоджені 940 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати росіян на 6 січня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб;
  • танків – 11 512 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 863 (+6);
  • артилерійських систем – 35 831 (+46);
  • РСЗВ – 1 593 (+1);
  • засобів ППО – 1 269 (+1);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 433 (+879);
  • крилатих ракет – 4 137 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+157);
  • спеціальної техніки – 4 036 (+0).

Втрати Росії 6 січня
Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ

