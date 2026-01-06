За добу на фронті знешкоджені 940 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Хоча все списали на Лаврова: експерт назвав фатальну помилку Путіна у 2025 році
Які втрати росіян на 6 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб;
- танків – 11 512 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 863 (+6);
- артилерійських систем – 35 831 (+46);
- РСЗВ – 1 593 (+1);
- засобів ППО – 1 269 (+1);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 433 (+879);
- крилатих ракет – 4 137 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+157);
- спеціальної техніки – 4 036 (+0).
Скільки солдатів і техніки втратила Росія / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати мали росіяни останнім часом?
На початку року українські безпілотники знову успішно вдарили по російських силах. Тоді вдалося знищити базу зберігання пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині та пошкодити ворожу РЛС у Криму.
На Гуляйпільсткому напрямку український захисник самотужки подолав окупантів. Воїн з батальйону "Морок" 225-го ОШП самотужки вступив у ближній бій та знешкодив одразу трьох росіян.
В тимчасово окупованому Алчевську п'яні російські військові з 88 бригади "Еспаньйола" вбили командира 136 окремої гвардійської мотострілецької бригади Еріка Селімова. Вони влаштували ДТП, в якому загинув він і троє його підлеглих.