Враг не жалеет людей и технику: потери россиян на 6 января
- Потери российского личного состава с начала вторжения составляют около 1 213 460 человек.
- За сутки уничтожено 940 российских военных, 5 танков и 6 боевых бронированных машин.
Российская армия атакует Силы обороны на разных направлениях, но и сама имеет колоссальные потери. Количество погибших оккупантов давно выросло за один миллион.
За сутки на фронте обезврежены 940 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян на 6 января?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 213 460 (+940) человек;
- танков – 11 512 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 863 (+6);
- артиллерийских систем – 35 831 (+46);
- РСЗО – 1 593 (+1);
- средств ПВО – 1 269 (+1);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 433 (+879);
- крылатых ракет – 4 137 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+157);
- специальной техники – 4 036 (+0).
Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери имели россияне в последнее время?
В начале года украинские беспилотники снова успешно ударили по российским силам. Тогда удалось уничтожить базу хранения горюче-смазочных материалов на оккупированной Луганщине и повредить вражескую РЛС в Крыму.
На Гуляйпольском направлении украинский защитник самостоятельно преодолел оккупантов. Воин из батальона "Морок" 225-го ОШП самостоятельно вступил в ближний бой и обезвредил сразу трех россиян.
Во временно оккупированном Алчевске пьяные российские военные из 88 бригады "Эспаньола" убили командира 136 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Эрика Селимова. Они устроили ДТП, в котором погиб он и трое его подчиненных.