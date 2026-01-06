Враг не жалеет людей и технику: потери россиян на 6 января

Российская армия атакует Силы обороны на разных направлениях, но и сама имеет колоссальные потери. Количество погибших оккупантов давно выросло за один миллион.

За сутки на фронте обезврежены 940 россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери россиян на 6 января?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 213 460 (+940) человек;

танков – 11 512 (+5);

боевых бронированных машин – 23 863 (+6);

артиллерийских систем – 35 831 (+46);

РСЗО – 1 593 (+1);

средств ПВО – 1 269 (+1);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 101 433 (+879);

крылатых ракет – 4 137 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+157);

специальной техники – 4 036 (+0).



Сколько солдат и техники потеряла Россия / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери имели россияне в последнее время?