"Минус" почти 900 оккупантов и несколько десятков техники: потери врага на 6 ноября
6 ноября 2023, 07:52Читати новину українською
Несмотря на колоссальные потери, Россия не оставляет попыток оккупировать украинские территории. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 880 российских военных.
В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения так называемая вторая армия мира уже потеряла 305 970 личного состава. Также Россия потеряла тысячи единиц техники. Одна из самых дорогих последних потерь врага – новейший корабль-ракетоноситель "Аскольд" проекта "Каракурт", который поразили в Керчи.
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Актуальная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли:
- личного состава – около 305 970 (+880) человек;
- танков – 5 288 (+4);
- боевых бронированных машин – 9 958 (+5);
- артиллерийских систем – 7 389 (+14);
- РСЗО – 867 (+0);
- средств ПВО – 570 (+0);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 554 (+20);
- крылатых ракет – 1 556 (+2);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 744 (+14);
- специальной техники – 1 047 (+0).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 6 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
- ВСУ продолжают наносить ощутимые потери врагу. Да, наши защитники ликвидируют личный состав оккупантов, среди которых – офицеры и комбаты. Из пропагандистских СМИ стало известно, что Силы обороны ликвидировали российского полковника, представителя следственного комитета Виктора Передерия, а также командира батальона "Терек" Владимира Попова.
- Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили на фронте "Терминатор" и "Сонцепек". В сети также опубликовали кадры точной работы.
- В течение последней недели Россия потеряла 4 установки С-400. Их потеря для оккупантов очень ощутима, ведь они становятся менее защищенными. Кроме того, чтобы собрать новую такую установку, необходимо немало ресурсов и средств.