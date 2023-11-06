"Минус" почти 900 оккупантов и несколько десятков техники: потери врага на 6 ноября

Несмотря на колоссальные потери, Россия не оставляет попыток оккупировать украинские территории. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 880 российских военных.

В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения так называемая вторая армия мира уже потеряла 305 970 личного состава. Также Россия потеряла тысячи единиц техники. Одна из самых дорогих последних потерь врага – новейший корабль-ракетоноситель "Аскольд" проекта "Каракурт", который поразили в Керчи.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли:

личного состава – около 305 970 (+880) человек;

танков – 5 288 (+4);

боевых бронированных машин – 9 958 (+5);

артиллерийских систем – 7 389 (+14);

РСЗО – 867 (+0);

средств ПВО – 570 (+0);

самолетов – 322 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 554 (+20);

крылатых ракет – 1 556 (+2);

кораблей/катеров – 20 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9 744 (+14);

специальной техники – 1 047 (+0).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 6 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери врага: последние новости

ВСУ продолжают наносить ощутимые потери врагу. Да, наши защитники ликвидируют личный состав оккупантов, среди которых – офицеры и комбаты. Из пропагандистских СМИ стало известно, что Силы обороны ликвидировали российского полковника, представителя следственного комитета Виктора Передерия, а также командира батальона "Терек" Владимира Попова.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили на фронте "Терминатор" и "Сонцепек". В сети также опубликовали кадры точной работы.

В течение последней недели Россия потеряла 4 установки С-400. Их потеря для оккупантов очень ощутима, ведь они становятся менее защищенными. Кроме того, чтобы собрать новую такую установку, необходимо немало ресурсов и средств.

Количество потерь России в развязанной полномасштабной войне может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий довольно трудно подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов.