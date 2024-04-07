Еще 820 оккупантов и более 280 единиц техники: потери врага на 7 апреля

Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, в течение суток было ликвидировано 820 оккупантов.

Также так называемая "вторая армия мира" уже потеряла тысячи единиц техники. Ее стоимость достигает сотен миллионов долларов.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 447510 (+820) человек,

танков – 7074 (+17);

боевых бронированных машин – 13551 (+54);

артиллерийских систем – 11316 (+54);

РСЗО – 1036 (+4);

средств ПВО – 749 (+0);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61);

крылатых ракет – 2064 (+4);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79);

специальной техники – 1864 (+10).



Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ