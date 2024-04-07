Еще 820 оккупантов и более 280 единиц техники: потери врага на 7 апреля
7 апреля 2024, 08:23Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, в течение суток было ликвидировано 820 оккупантов.
Также так называемая "вторая армия мира" уже потеряла тысячи единиц техники. Ее стоимость достигает сотен миллионов долларов.
Смотрите также В Генштабе назвали, где была самая массовая попытка россиян прорвать оборону в последние дни
Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 447510 (+820) человек,
- танков – 7074 (+17);
- боевых бронированных машин – 13551 (+54);
- артиллерийских систем – 11316 (+54);
- РСЗО – 1036 (+4);
- средств ПВО – 749 (+0);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8956 (+61);
- крылатых ракет – 2064 (+4);
- кораблей/катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 15071 (+79);
- специальной техники – 1864 (+10).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ