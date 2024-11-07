Минус 1400 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 7 ноября

7 ноября 2024, 07:31
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Автор: Ирина Марцияш

Вооруженные Силы Украины дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1400 оккупантов.

Таким образом противник в целом ориентировочно потерял более 700 тысяч человек личного состава, пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага есть еще потери среди важной для них техники и оружия.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 704300 (+1400) человек,
  • танков – 9224 (+10);
  • боевых бронированных машин – 18612 (+20);
  • артиллерийских систем – 20194 (+24);
  • РСЗВ – 1245 (+0);
  • средств ПВО – 996 (+0);
  • самолетов – 369(+0);
  • вертолетов – 329 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18408 (+42);
  • крылатых ракет – 2631 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28411 (+78);
  • специальной техники – 3596 (+8).


Потери врага на 7 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ