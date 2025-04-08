В целом войска врага уменьшились уже более чем на 926 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 8 апреля

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 926 310 (+1290),

танков – 10 572 (+5),

боевых бронированных машин – 22 011 (+14),

артиллерийских систем – 25 860 (+43),

РСЗО – 1 359 (+3),

средств ПВО – 1 126 (+2),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 31 917 (+43),

крылатых ракет – 3 145 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 43 227 (+107),

специальной техники – 3 792 (+2).

Потери врага на 8 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ