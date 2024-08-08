Еще 1140 оккупантов и более 200 единиц техники: потери врага на 8 августа
8 августа 2024, 07:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. В Генштабе ВСУ поделились, какие общие боевые потери врага.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 587510 (+1140) человек,
- танков – 8431 (+2);
- боевых бронированных машин – 16332 (+9);
- артиллерийских систем – 16487 (+36);
- РСЗО – 1142 (+4);
- средств ПВО – 914 (+4);
- самолетов – 366 (+1);
- вертолетов – 327 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13293 (+81);
- крылатых ракет – 2424 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0) ;
- автомобильной техники и автоцистерн 22285 (+59);
- специальной техники – 2767 (+8).
Потери врага на 8 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ