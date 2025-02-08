Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 8 февраля

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1210 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также В районах Курской операции были новые штурмы: уничтожены сотни военных России и КНДР

Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 847860 (+1210)человек,

танков – 9981 (+6);

боевых бронированных машин – 20777 (+22);

артиллерийских систем – 22820 (+35);

РСЗО – 1273 (+2);

средств ПВО – 1056 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102);

крылатых ракет – 3054 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 36402 (+95);

специальной техники – 3738 (+0).



Потери врага на 8 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

