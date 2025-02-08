8 февраля, 07:45
Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 8 февраля
ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1210 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 847860 (+1210)человек,
- танков – 9981 (+6);
- боевых бронированных машин – 20777 (+22);
- артиллерийских систем – 22820 (+35);
- РСЗО – 1273 (+2);
- средств ПВО – 1056 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24403 (+102);
- крылатых ракет – 3054 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 36402 (+95);
- специальной техники – 3738 (+0).
Потери врага на 8 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ