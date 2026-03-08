Минус почти тысяча оккупантов и техника: потери врага на 8 марта
- Россия потеряла около 1 273 290 личного состава, из которых 930 за последний день.
- Оккупанты также потеряли 11 742 танков, 24 157 боевых бронированных машин, и 4 403 крылатых ракет.
Россия ежедневно продолжает терять военных и технику в войне с Украиной. Силы обороны осуществляют контрнаступление и уничтожают военный потенциал врага.
Об актуальных потерях врага на 8 марта информирует Генштаб.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 273 290 (+930) человек;
- танков – 11 742 (+5);
- боевых бронированных машин – 24 157 (+6);
- артиллерийских систем – 38 059 (+55);
- РСЗО – 1 673 (+3);
- средств ПВО – 1 322 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 164 416 (+2 558);
- крылатых ракет – 4 403 (+19);
- кораблей/катеров – 30 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 82 101 (+289);
- специальной техники – 4 083 (+3).
Потери врага на 8 марта / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о последних значительных потерях врага?
Силы обороны Украины повредили два российских фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" во время атаки на военно-морскую базу в Новороссийске 2 марта. Атака на российскую базу с использованием более 200 беспилотников привела к значительным разрушениям.
В ночь на 5 марта ВМС ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27. Украинские морские беспилотники и дроны нанесли серьезные потери российским войскам, уничтожив системы управления и связи на платформе "Сиваш".
Также 2 марта стало известно, что украинские военные нанесли удар по центру дальней космической связи в районе населенного пункта Витино и радиолокационной станции "Подлет-К1" во временно оккупированном Крыму. Также поражено РЛС "Каста 2Е2" и РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ВОТ Луганщины, а еще подразделение радиоэлектронной разведки "Рубикон" на ВОТ Донецкой области и Запорожья.