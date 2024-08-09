Минус более 1000 оккупантов, танки и много артиллерии: потери врага 9 августа
9 августа 2024, 07:56Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1030 оккупантов.
Общие потери личного состава вражеской армии уже превысили более 580 тысяч солдат. Однако российское войско продолжает захватническую войну, пытаясь продвинуться вглубь украинских территорий.
Смотрите также Иностранцы-легионеры ГУР показали боевую работу на Сумском направлении
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 588540 (+1030) человек,
- танков – 8434 (+3);
- боевых бронированных машин – 16341 (+9);
- артиллерийских систем – 16536 (+49);
- РСЗО – 1142 (+0);
- средств ПВО – 916 (+2);
- самолетов – 366 (+0);
- вертолетов – 327 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13325 (+32);
- крылатых ракет – 2424 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 22371 (+86);
- специальной техники – 2769 (+2).
Потери врага на 9 августа 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ